شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة تسفر عن 83 شهيدا و105 مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ارتكبت في اليوم الـ223 من عدوانها على قطاع غزة 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 83 شهيدا و105 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت فى بيان اليوم السبت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكشفت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35386 شهيدا و79336 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.