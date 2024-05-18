شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: استمرار استلام القمح المحلى من المزارعين حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استلام القمح المحلى من المزارعين على مستوى محافظات الجمهورية حتى نهاية موسم 2024 ، مع تيسير كافة الإجراءات الخاصة باستلام القمح ، حيث توفر الوزارة القمح لإنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف .

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف مستحقات الموردين أول بأول بحد أقصى 48 ساعة، كما حظرت الوزارة نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوى إلى محطات الإعداد للتقاوى إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح