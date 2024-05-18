رئيس الوزراء: نستهدف فى 2030 الوصول لقيمة صادرات تتجاوز الـ145 مليار دولار

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار 4 مصانع فى محافظة بنى سويف، وسيعقبها زيارة القرية التكنولوجية، موضحا أن جولاته تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، وأن هناك 4 قطاعات تهدف لدعم الصناعة ويتم التركيز عليهم وهما السياحة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012