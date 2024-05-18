شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم يكشف ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، ملامح نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد الذي سيطبق ويُعلن عنه الفترة المقبلة.

وأشار الوزير بكلمته خلال حضوره جانب من القوافل التعليمية المجانية لطلبة الثانوية العامة في بورسعيد، إلى أنه سيجرى تطوير مرحلة الثانوية العامة بالكامل بصورة شاملة بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن نظام الثانوية العامة الجديد يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إعداد أبنائنا لوظائف المستقبل.

وأعلن عن إضافة مسار جديد للثانوية العامة في نظامها الجديد وهو "الحوسبة والذكاء الاصطناعي" ليلائم وظائف المستقبل المعتمدة على الرقمية.