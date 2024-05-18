شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان اللغة العربية يرسم البهجة على وجوه طالبات الإعدادية بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر طالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عن سعادتهن لسهولة امتحان مادة اللغة العربية والخط، الذي أدوه، اليوم السبت، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالعام الدراسي 2023/2024، التي تستمر لمدة 6 أيام، حتى الخميس الموافق 23 مايو الجاري.

ورسم الامتحان البهجة على وجوه الطالبات، مشيرين خلال حديثهن لـ"الخليج 365" إلى أن أسئلة الامتحان كانت سهلة وبسيطة وفي متناول جميع المستويات، سواءً في سؤال التعبير أو القراءة أو النصوص أو النحو.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة (191068) طالبا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم أمام (697) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية بالإضافة إلى لجنة 57375.

ويؤدى الطلاب في اليوم الأول، امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 19 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 20 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 21 مايو امتحان مادتي اللعة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 22 مايو مادتى العلوم والتربية الفنية.

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 23 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).