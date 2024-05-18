شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلى لاستمرار صرف معاشات مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى ضخ العملات النقدية بماكينات الصراف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، لاستمرار صرف معاشات شهر مايو 2024 وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المقرر

على جانب آخر ينص قانون التأمينات الاجتماعية بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.