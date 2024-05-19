شكرا لقرائتكم خبر عن %82 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة. وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.

نتيجة الاستطلاع

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