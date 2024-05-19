شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانى تطبيقات الرياضيات والجغرافيا لطلاب ثانية ثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل طلاب وطالبات الصف الثانوي بمحافظة الجيزة، قبل قليل، اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، الخميس 9 مايو الماضي، إذ أدى الطلاب أول أيام الامتحانات امتحان مادة اللغة العربية، والأحد 12/5/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والأحياء، وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 14/5/2024 امتحان مادة الكيمياء والفلسفة والمنطق، والخميس 16/5/2024 امتحان مادة الفيزياء والتاريخ.

ويؤدي الطلاب اليوم الأحد 19/5/2024 امتحان مادة تطبيقات الرياضيات والجغرافيا، والثلاثاء 21/5/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 23/5/2024 امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

وشدد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية في حال حيازة الطالب تليفون محمول، حتى لو لم يستخدم وكان (مُغلقًا).

ووجه بتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فورًا، منبهًا على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.