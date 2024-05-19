شكرا لقرائتكم خبر عن لجان المقاومة بفلسطين: الرصيف العائم قبالة غزة يساهم فى تشريع الحصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن الرصيف العائم قبالة غزة خدمة للاحتلال وعمل دعائي ومشاركة فعلية في تشريع الحصار واحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت لجان المقاومة فى فلسطين: "من يرد إغاثة شعبنا فعليه أولا وقف الحرب والقتل والمجازر بحقه والكف عن دعم الاحتلال بالسلاح والمال"، مشددة على رفض أي تواجد أجنبي على شاطئ بحر غزة أو معابرها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 35.386 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.