شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى: خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة فى ظل قصف إسرائيلى متواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدفاع المدنى فى شمال غزة، أن خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل، وذلك وفق خبر لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 35.386 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.