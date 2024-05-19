شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ارتفاع الحرارة بدءا من اليوم حتى الأربعاء والعظمى تصل 45 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، أنه بداية من اليوم الاحد وحتى الأربعاء سوف ترتفع الحرارة عن بمقدار 2-3 درجات إضافية عن أمس السبت ليسود طقس شديد الحرارة تتجاوز الحرارة فيه قيم 42 - 45 درجة.

أضاف فهيم أنه بالتزامن مع الموجة شديد الحرارة سيكون هناك نشاط واضح للرياح مع هبات رياح على مناطق غرب الجمهورية "سيوة والواحات بالتحديد " وستصل القاهرة وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومناطق البحر الأحمر.

أوضح فهيم، أن سبب ارتفاع الحرارة يرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على رفع درجات الحرارة مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متعددة .

يشار إلى أن اليوم 10 بشنس وهو الشهر التاسع من التقويم المصري " القبطى" و سوف يستمر حتى 7 يونيو وهو أول أشهر موسم "شمو" أي الحصاد في مصر القديمة وفيه تبدأ الظواهر المناخية في الانقلاب و تذهب برودة الليل بدون رجعة و تبدأ حرارة النهار في التسخين بسبب زيادة كمية الاشعاع الشمسي.

وفى شهر بشنس تبدا الموجات الحارة أو شديدة الحرارة الطويلة تكون هي السائدة – بمجرد انتهاء موجة تبدا أخرى وترتفع درجات حرارة الليل عن الـ 20 درجة مئوية من منتصف بشنس ولا تعود مرة أخرى حتى نهاية الصيف أو نهاية الخريف .

وتزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الاخطر" ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس" والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة.