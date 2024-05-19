شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جروبات الغش أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، حيث تم تداول أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والعلوم لطلاب محافظة الفيوم والجبر والإحصاء لطلاب محافظة أسيوط والعلوم لطلاب محافظة القليوبية وبعض المحافظات الأخرى، فيما تحاول مديريات التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات، مشددا على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.



