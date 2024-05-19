شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تقارب 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع 39 درجة.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.