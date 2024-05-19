شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مشاركة الأطفال فى الألعاب الإلكترونية ضرورى لمعرفة اختياراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن مشاركة الأطفال في الألعاب الإلكترونية ضروري لمعرفة اختيارات الطفل وتوجيهه بطريقة صحيحة وذلك لحمايته من الاستغلال أو التنمر الإلكتروني.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، 16000الخط الساخن للإبلاغ عن أي انتهاكات أو استغلال إلكتروني يقدم كل الدعم.

واستكملت : يمكن معرفة الطرق الصحيحة للتعامل مع الأطفال من أطباء الصحة النفسية عن طريق المنصة الإلكترونية.

وأضاف المجلس القومى للطفولة والأمومة استمرار العمل بالخط الساخن لتلقى الشكاوى "خط نجدة الطفل 16000"، وأن الخط الساخن مستمر فى عمله لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى استقبال البلاغات أيضاً من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة رصد من خلال خط نجدة الطفل 16000 وعبر مواقع التواصل الاجتماعى قيام بعض الطلاب فى عدد من المدارس بمحاكاة لعبة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا عليهم،وقد انتشرت بين الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتقوم اللعبة على أن الطفل يقوم بكتم أنفاسه وبشكل تدريجى يقلل دخول الأكسجين للرئتين والمخ حتى يفقد الوعى ويتم تصويره وبعدها يقوموا بإفاقته.