شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الاوقاف، إنه في إطار الدور الاجتماعي وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام تنطلق يوم الاثنين القادم 20/ 5/ 2024م حتى الاثنين 27/ 5/ 2024م عملية توزيع (16) طنًّا من اللحوم من صكوك الإطعام، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي. وذلك بمحافظات: (الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، ودمياط، والبحيرة، والفيوم، وكفر الشيخ).

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف سعر الصك الاضحية للعام 2024، حيث بلغ سعر الصك المستورد ستة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي ثمانية وخمسمائة آلاف جنيه، ومن أراد الحصول على صك يمكنه الدفع عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه .

للمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية :

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري دهب

أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: ( ـ 01552563217 ــ )، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.