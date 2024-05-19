شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف بمتابعة زراعات الأرز المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة موقف الإجراءات والاستعدادات الخاصة بموسم أقصي الاحتياجات وتناول الموقف المائى الحالي بالمحافظات.

وخلال الاجتماع تم استعراض تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لأعمال تطهيرات الترع، وخطة هيئة الصرف لتطهير المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطى، وخطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لصيانة المحطات، وعرض موقف شكاوى الخط الساخن بقطاع الرى والشكاوى التي ترد لقطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات، والموقف التنفيذي لأعمال إحلال البوابات.

ووجه سويلم بقيام رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بمتابعة موقف التطهيرات على الطبيعة بالتنسيق مع الإدارات العامة للرى والصرف بنطاق الإدارة المركزية، واستيفاء وتدقيق بيانات منظومة تطهيرات الترع والتي تم إنشاؤها لمتابعة موقف عمليات التطهيرات بالادارات العامة للري، والتأكيد على قيام مسئولى الرى بمتابعة زراعات الأرز المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومتابعة موقف قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية في التوقيت الملائم وبالكمية المناسبة.

وشدد على أن موقف الإستعداد والجاهزية بكل إدارة وعدد الشكاوى خلال موسم أقصي الاحتياجات يعد إحدى الأدوات الهامة لتقييم أداء العاملين بالإدارات المختلفة، وانعكاس ذلك على الحوافز والترقيات .

كما وجه سويلم بقيام رؤساء المصالح والهيئات بمراجعة موقف أعمال التشفيل الذاتي التى تقوم بها الإدارات التابعة لسيادتهم ، والتأكد من جودة التنفيذ قبل صرف أى مستحقات مالية عن هذه الأعمال .

ووجه سويلم بقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإدارى بمواصلة الإجراءات المتبعة فى تقييم ومتابعة كافة المشروعات الجارية ، مع تكثيف المرور على الطبيعة من مسئولى التفتيش الفني للتأكد من تنفيذ وتلافي أى ملاحظات يرصدها مسئولى التفتيش .

كما كلف بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لبحث موقف النموذج الرياضي الخاص بسيناريوهات الري والتأثير على مياه المصارف كماً ونوعاً بالزمامات التى تخدمها مصارف شرق ووسط وغرب الدلتا والمستخدمة حاليا بالميزان المائي للمشروعات القومية (المحسمة - بحر البقر - الحمام) .