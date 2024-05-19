شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لأهالى العياط.. قرعة إلكترونية لتسكين 369 محلا بالسوق الحضارى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه فعاليات إجراء القرعة الالكترونية لتسكين 369 وحدة بيعية (باكيات ومحلات) بسوق مدينة العياط الحضاري الجديد الذي انشأته المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة ونقل فروشات الباعه الجائلين والمفترشين للطريق العام ونقل باكيات السوق العشوائي القديم داخله، في إطار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق سبل الراحة للبائعين وتيسير الحركة المرورية استجابة لمطالب مواطني العياط.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن سوق العياط الحضاري مقام على مساحة 3700م2 ويتكون من دور أرضي وأول بإجمالي 419 وحدة بيعيه، إذ تم إقامته وتجهيزه بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى والتعامل مع الحرائق ومدعوم بجميع وسائل الحماية والأمان مع توصيل المرافق اللازمة ( مياه - كهرباء - صرف صحي).

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص عدد من الموظفين المكلفين علي مدار اليوم بإدارة السوق وأفراد آمن ونظافة مع متابعة أعمال الصيانة الدورية للحفاظ عليه وضمان عوامل الاستدامة ، إلي جانب توفير دورات مياه وكافيتريا لخدمة الباعة والمترددين علي السوق.

وأضاف المحافظ أن القرعة شملت تسكين 20 محل للبائعين المتقدمين علي محلات تشمل أنشطة " جزارة وأسماك ودواجن وتسكين عدد 121 محل للبائعين المتقدمين علي أنشطة ملابس وأحذية بالإضافة الي تسكين عدد 228 فروشات وباكيات بالسوق.

وأكد المحافظ أنه تم تطبيق مبدأ الشفافية في اختيار الباعة المتقدمين للقرعة، إذ تم حصر العقود القديمة بالسوق العشوائي والفروشات علي الطبيعة لتحقيق مبدأ العدالة وذلك من خلال لجنة متخصصة تم تشكيلها.

وكلف محافظ الجيزة مركز ومدينة العياط بعدم السماح بوجود باعة جائلين أو إشغالات أمام السوق او بنهر الطريق مرة أخري وذلك بعد أن تم تخصيص سوق حضاري بديل لهم مع المتابعة الدورية لاعمال الصيانات الدورية للسوق للحفاظ علي ما تم ضخه بالسوق.

جاء ذلك بحضور ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب محمد صلاح ابو هميلة ونادر خبيري الأعضاء عم دائرة العياط وعز امين رياض منصور نائب مركز ومدينة العياط ومجدي عبد العظيم مدير إدارة الاملاك وأحمد الغندور مدير ادارة الشئون القانونية وداليا تحسين مدير الشئون المالية ومحمد جمال مدير إدارة التسويق و ممثلين عن اهالي مركز ومدينة العياط والبائعين.