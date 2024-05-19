شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع لجان الامتحانات بكليتى الصيدلة بنين وبنات بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023 م بكليتي الصيدلة بنين وبنات بأسيوط، وذلك للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات وانتظام اللجان، وتوفير كل سبل الهدوء والأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وتطبيق كل تعليمات إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر فى هذا الشأن.

رافقه الدكتور عمر محافظ عميد كلية الصيدلة بنين والدكتور رجب حافظ وكيل كلية الصيدلة بنين لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل جابر وكيل كلية الصيدلة بنات.

كما تفقد عددا من الكنترولات بالكلية، موجها بضرورة الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح طبقا للأوقات المقررة، ومراعاة كل معايير العدالة حرصا على مصلحة الطلاب.

وعلى هامش تفقده لأعمال الامتحانات افتتح قاعة للمناقشات ومقر لوحدة الجودة بعد تجديده بكلية الصيدلة، مشددا على ضرورة مضى الكلية قدما فى إنجاز ملف الجودة فى أسرع وقت، من أجل الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

