شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر والأمواج ترتفع لـ3.5 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر ، وسرعة الرياح من 40 : 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر .

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 22، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.