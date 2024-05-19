شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر أسماء الحاصلين على جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 62 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.

ذكرت المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا مرفق أسمائهم في الكشف التالي.















