شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف أهمية فيتامين "ك".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء عن أهمية فيتامين "ك"، حيث قالت إنه من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتجلط الدم بشكل صحيح؛ مما يساعد الجروح على الشفاء، كما يساعد في الحفاظ على صحة العظام.​

وحول مصادر فيتامين "ك" قالت هيئة الدواء: إنه يوجد بشكل طبيعي في الخضراوات الورقية الخضراء، مثل البروكلي والسبانخ، والزيوت النباتية، والحبوب، ويمكن العثور على كميات صغيرة أيضًا في اللحوم والألبان.​

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وعن الجرعة اليومية للبالغين قالت: ما يقرب من 1 ميكرو جرام يوميًا من لكل كيلو جرام من وزن الجسم​.

وتابعت: نقص فيتامين ك يسبب مشاكل صحية، مثل سهولة حدوث الكدمات، ونزيف الأنف، ونزيف اللثة، والنزيف الداخلي، وبطء التئام الجروح، وهشاشة العظام.​