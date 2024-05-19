شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مصر تبذل جهودًا كبيرة فى ملف المخلفات ومواجهة تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولى لمنتصف المدة الخاصة بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والتى افتتحها د. ياسمين فؤاد وزير البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ود. رانيا المشاط وزير التعاون الدولى بحضور محافظى الجيزة والقليوبية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تبذل جهودًا كبيرة في ملف المخلفات البلدية الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال، أن المحافظة قامت باتخاذ عدة إجراءات للتعامل مع المشاكل البيئية، مثمنًا دور وزارتي البيئة والتنمية المحلية والبنك الدولى فى دعم الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن اليوم شهد تجديد التعاون المستمر لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ من خلال الاجتماعات التي تمثل مراجعة للمشروع الذي يعد من المشروعات الهامة التي ربطت بين نوعية الهواء وتغير المناخ، مضيفًا أن فكرة ربط المشروع بالقطاع الخاص يهدف إلى الاستفادة من الملف البيئي ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات مختلفة في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق بين كافة الأطراف والأجهزة المعنية في عمليات الجمع والنقل والتدوير والتشغيل ودفن المخلفات ، بحيث يكون لدينا مدينة متكاملة لإدارة المخلفات على أسس ذات معايير عالمية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا المشروع يشمل مدافن صحية للتخلص من مخلفات محافظات القاهرة الكبرى، كالمخلفات البلدية، ومخلفات البناء والهدم، والمخلفات الصناعية الخطرة ، ومخلفات الرعاية الصحية.

وأكد محافظ القاهرة، أن المشروع يهدف إلى تعزيز نظام دعم جودة الهواء وتفعيل الخطة الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى بمعاونة القطاع الخاص بتطوير وتشغيل المكونات المختلفة لمجمع إدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وكذلك يأتى المشروع لخدمة منظومة متكاملة للنقل الكهربائي في القاهرة الكبرى من خلال تطوير ورفع كفاءة جراج الأميرية ليتناسب مع التخطيط وآلية التنفيذ والتي سيدعمها البنك من خلال توفير 100 أتوبيس كهربائي .

وشدد محافظ القاهرة على تقديم كامل الدعم لإخراج المشروع بنجاح بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء، وبما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ .