شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ نظيره التشادى إدريس ديبى على فوزه في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، وجه خلاله الرئيس التهنئة للرئيس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه ثمن الرئيس التشادي اللفتة الكريمة من الرئيس السيسى، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الرئيسان في هذا الصدد على عزمهما المضي قدماً في تعزيز وتنويع أطر التعاون علي مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة، في ضوء ما تفرضه التطورات المتلاحقة من ضرورة التكاتف والتنسيق بين الأشقاء الأفارقة.