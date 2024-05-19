شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدمر مربعات سكنية كاملة فى جباليا شمالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، بأن قوات الاحتلال دمرت مربعات سكنية كاملة في جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79 ألف آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.