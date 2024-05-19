شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث أتوبيس الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الحادث الذى شهده الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في القليوبية، حيث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم وللمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفى والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.