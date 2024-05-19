شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. أجواء شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا نشاط رياح على بعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28.