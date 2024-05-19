شكرا لقرائتكم خبر عن جسد المسيح ترياق الحياة فى عظة الأحد على قناة ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس حبيب جرجس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمنطقة المقطم، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من الخمسين المقدسة (أحد الخبز)، وموضوع إنجيله أن جسد السيد المسيح ودمه هو ترياق الحياة للإنسان، وأشار إلى أن سر الإفخارستيا يجذبنا إلى الآب، لأن كل مَنْ يتناول من هذا السر بإيمان ينال طهارة للنفس والجسد والروح والعقل، "إِنْ أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ هذَا الْخُبْزِ يَحْيَا إِلَى الأَبَدِ. وَالْخُبْزُ الَّذِي أَنَا أُعْطِي هُوَ جَسَدِي الَّذِي أَبْذِلُهُ مِنْ أَجْلِ حَيَاةِ الْعَالَم" (يو ٦: ٥١).

جدير بالذكر أن عظة الأحد الأسبوعية، يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

