شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..وزير العمل يعلن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث أتوبيس الدائرى

وزير العمل يعلن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024

وزارة الصحة: مشاركة الأطفال فى الألعاب الإلكترونية ضرورى لمعرفة اختياراتهم

وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية.. إنفو جراف

وزير التعليم يعلق على تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية: اتخذنا الإجراءات

وزارة التعليم توجه بحظر دخول التليفونات لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

3 وزراء يشاركون فى مراجعة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

وزير النقل يبحث مع نائب وزير النقل الصينى توطين الصناعة وتصنيع الوحدات المتحركة

وزيرة التضامن تشهد إطلاق الدورة الثانية لملتقى تمكين المرأة بالفن

التعليم العالى: تقدم 28 جامعة فى تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة 2024

وزير الرى يكلف بمتابعة زراعات الأرز المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها

وزارة الصحة: يجب متابعة السيدات الحوامل مرة كل شهر على الأقل

وزارة التعليم توجه طلاب الثانوية بمراعاة الدقة فى كتابة بياناتهم بورقة الإجابة

وزارة الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

وزير التعليم العالي يلتقي وفد جامعة إكستر البريطانية لتعزيز التعاون المشترك

وزيرة التضامن تستعرض جهود التصدى لعمالة الأطفال من خلال 17 مركزاً

رضا حجازى يشارك فى المنتدى العالمى للتعليم بلندن لعرض تجربة مصر فى تطوير المناهج

انطلاق معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى للجمهور من اليوم

وزيرة الهجرة تشارك فى افتتاح الدورة الثانية من ملتقى "تمكين المرأة بالفن"

وزارة التضامن تنظم معرضا للحرف التراثية بدولة البحرين

وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة القادمة عن "الحج بين كمال الإيمان وعظمة التيسير"