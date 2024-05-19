شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإنقاذ تصل مكان حادث مروحية الرئيس الإيرانى فى ورزغان وبدأت عمليات البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أن فرق الإنقاذ وصلت إلى مكان حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسى في ورزغان وبدأت عمليات البحث.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

ويقول السكان المحليون إن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة.