شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أوامر الإخلاء والقصف المكثف فى غزة تعرض حياة المدنيين للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس ادهانوم حبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه تفيد التقارير بوجود أعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى كمال عدوان فى شمال غزة، موضحا أن زيادة تدفق المرضى المصابين إلى المستشفى تثير القلق العميق نظرًا لقدرة المستشفى المحدودة على تقديم الرعاية.

ولا تزال أوامر الإخلاء، والقصف المكثف، تعرض حياة المدنيين وصحتهم لخطر جسيم. وقد تم منع دخول فرق الطوارئ الطبية والإمدادات الطبية. أما داخل القطاع، فإن إمدادات الأدوية الأساسية والوقود منخفضة للغاية، والحركة محدودة بسبب القيود الأمنية. وقال، لقد عجزنا عن وصف الحالة فى غزة. لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار وإحلال السلام للمدنيين هناك.

إن التقارير التى تفيد بوجود أعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى كمال عدوان فى شمال غزة - وزيادة تدفق المرضى المصابين إلى المستشفى - تثير القلق العميق نظرًا لقدرة المستشفى المحدودة على تقديم الرعاية.

ولا تزال أوامر الإخلاء، والقصف المكثف، وعدم مرور المساعدات عبر غزة، تعرض حياة المدنيين وصحتهم لخطر جسيم.