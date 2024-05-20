شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعلن فتح باب التحويلات للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التحويلات إلي المدرسة لجميع الصفوف من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي في الفترة من 20/5/2024 وحتى 13/6/2024؛على أن يتم قفل باب التحويلات وقبول الأوراق بالمدرسة في نهاية هذه الفترة.

وحددت المدرسة شروط التحويلات كالتالى:

أن يكون الطالب المتقدم للتحويل مصري الجنسية.

ـ تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط.

ـ يشترط حصول الطالب فى نهاية العام الدراسي 2023/2024 علي نسبة مئوية 95% من مجموع الدرجات.

ـ يشترط تقديم بيان درجات معتمد للعام الحالي 2023 \ 2024 للتحويل للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي، وتقديم بيان درجات معتمد للعامين الدراسيين السابق والحالي (2022\2023 و2023\2024 ) لكل من يرغب فى التحويل إلى الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي.

ـ يشترط اجتياز الطالب للاختبار في المواد الآتية ( اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الانجليزية) والذي ستعقده المدرسة وستحدد تاريخة بعد قفل باب التحويل وانتهاء فترة التسجيل.

ـ يشترط المعرفة والموافقة علي نظام اللائحة الداخلية للمدرسة.



وأعلنت المدرسة خطوات التقديم،التالية:

- تعبئة الاستمارة المعدة لذلك علي موقع المدرسة وطباعتها

http://tadmission2023.eis-zayed.com/login.asp

الدخول علي الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل.

-التأكد من صحه البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.

-تقديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة.

- إثبات قيد من المدرسة معتمد بختم النسر من الاداره التعليمية.

- الالتزام بتقديم معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر يفيد حصول الطالب علي مجموع درجات 95٪ عند قبول الطالب.

- صورة شخصية للطالب.

- الالتزام بالموعد المحدد للتحويل خلال الفترة من 20/5/2024 الي 13/6/2023 حيث يعتبر ذلك الموعد نهائي ولن يتم استقبال طلبات بعد ذلك.

- يتم استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من علي الموقع خلال نفس الفترة من 20/5/2024 الي 13/6/2023بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرا.



