شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط كمية من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار مانشستر بإنجلترا اشتبه حسن فتحى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب إنجليزى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبالعرض على مهند أحمد سامى وبالعرض على مهند أحمد سامى نائب مدير الإدارة قام بتكليف شنودة كندس مأمور الجمرك وسامى جمال رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش بوزن 26 جرام داخل حقائب الراكب في أماكن يصعب الوصول إليها.

وقام بالجرد والتحريز محمود خميس ومحمد النقراشي ومحمود الليثي بحضور هاني عبد الحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذ تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .