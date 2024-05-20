شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة..هيئة الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزيرة التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث أتوبيس الدائرى
وزير العمل يعلن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024
وزارة الصحة: مشاركة الأطفال فى الألعاب الإلكترونية ضرورى لمعرفة اختياراتهم
وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لمرضى الجيوب الأنفية.. إنفو جراف
وزير التعليم يعلق على تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية: اتخذنا الإجراءات
هيئة الدواء تشن حملات مكثفة على مخازن وشركات توزيع الأدوية.. تفاصيل
وزارة الصحة: طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية فى نظام الرعاية الأولية
رئيس هيئة الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحي الشامل
توزيع 70 ماكينة حصاد قمح على قرى محافظتى سوهاج والشرقية
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