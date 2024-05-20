شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التنمية بالهيئة الإنجيلية توضح دور التحالف الوطنى فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية في الهيئة القبطية الإنجيلية التابعة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن فكرة التحالف الوطنى جيدة جدًا، ونجحت فى كسر حاجز العزلة، فهو يحرص على تبادل الخبرات وعمل مشروعات على خطط معينة.

وأضافت مارجريت صاروفين فى تصريحات خاصة، أن بداية إنشاء التحالف الوطنى بدأت بالعمل على توزيع المواد الغذائية كتجربة والتى نجحت إلى حد كبير، فالشركاء عملوا معاً بحب حقيقى فى مجالات مختلفة، ومنها قوافل ستر وعافية التى كانت من أفضل القوافل التى تم إطلاقها لأنها وحدت الجهود وبدأت بـ 29 قافلة غطت ملايين من المواطنين، هذا غير مبادرة ازرع.

رسخ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، مفهومًا جديدًا حول العمل الخيرى فى مصر، بعد كان يشوبه الكثير من عدم النظام ليأتى هذا الكيان ويضع قواعد وخطة فى غاية الدقة والاحترافية تسير عليها كافة الجمعيات الأهلية والخيرية، خطة تضمن بها وصول الخير لمستحقيه دون تمييز أو اعتبارات أخرى.