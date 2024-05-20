شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عاجلة من مركز المناخ للمزارعين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد درجات الحرارة ارتفاع حتى يوم الأربعاء، ليسود طقس شديد الحرارة لتتجاوز فيه 42 - 45 درجة بقيم قياسية وبطاقة شمسية هي الأقوى منذ الصيف الماضي.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات الزراعية من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى:

1- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولا بد أولا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية النبات وإجراء رية سريعة "على الحامي" مع قصر الفترة بين الريات وعلى أن يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة.

2- إضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث أى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم “الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم “.

3- تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية وشتل الفاكهة أو الخضر خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة “ نهاية الأسبوع”.

4- رش أشجار المانجو والزيتون بمحلول الجير المخفف على الثمار الصغيرة حتي لا يحدث لسعات الشمس.

5- ينصح بإجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر لأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر بكرة صباحاً.

6- ممنوع التعفير بالكبريت الزراعي على كل الزراعات .

7- ممنوع رش أى زيوت معدنية أو نحاسيات خلال هذه الفترة تماماً.

8- رش كل المحاصيل “الخضر والاشجار والطبية عطرية “ بسليكات البوتاسيوم او البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم للتر السبت صباحا .

9- بصل الحبة السوداء يتم الرش بالكالسيوم بورون الثلاثاء باكرًا وتكون الأرض مروية .