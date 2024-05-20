شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإيرانى: فرق البحث تصل إلى حطام مروحية الرئيس الإيرانى المحطمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التلفزيون الإيرانى إن فرق البحث وصلت إلى حطام مروحية الرئيس الإيرانى المحطمة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد إن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسى والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" فى محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكانت المروحية التى تعرضت للحادث تقل الرئيس إبراهيم رئيسى ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتى وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمى وبعض المسؤولين الآخرين.