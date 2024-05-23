شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات البلازما بشراكة مصرية - إسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أنه تم عمل مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية دقيقة جدا بنسبة 100%، وهناك شراكة مصرية مع إحدى الشركات الإسبانية، ويتم حاليا إنشاء مصنع لهذه الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإنتاج جميع مشتقات البلازما في مصر بشكل محلي ومن ثم تصديرها بعد ذلك إلى الخارج.

وأشار عوض تاج الدين - في اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إلى أن تجميع وتصنيع البلازما يعد مشروعا قوميا واستراتيجيا لتأمين الأدوية الحيوية في مصر، مشيرا إلى وصول مصر لمراحل متقدمة في هذا المشروع بفضل دعم وتبني الرئيس عبدالفتاح السيسي له.

وأوضح أن البلازما تستخدم في بعض العلاجات، لكن المهم هو مشتقات البلازما وهي الأدوية والمركبات الكيماوية أو المركبات الحيوية التي تستخرج من هذه البلازما، مشيرا إلى أنه في السابق كان يتم استيراد هذه المنتجات بملايين الدولارات كل عام.

وبسؤاله عن كيفية الوصول للاكتفاء الذاتي من صناع الدواء داخل مصر، قال "إن المنتجات المصرية من الأدوية داخل السوق المصري تمثل نسبة عالية جدا، لكن هناك منتجات بيولوجية وأدوية أورام غالية الثمن جدا وهناك ما يسمى بالأدوية الموجهة، وهي باهظة الثمن وذات تكلفة مرتفعة"، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية لعمل اكتفاء ذاتي دون اللجوء للاستيراد من الخارج.

وكشف أن مصر تخطط للدخول في شراكة مع إحدى الشركات الأجنبية للمساعدة إلى إنشاء مؤسسة تنتج هذه الأدوية التي يحتاجها السوق المصري من الخارج بالمواصفات العالمية ذات الضمان الكامل.

وأكد أن مدينة الدواء المصرية التي افتتحها الرئيس السيسي مؤهلة تماما للشراكة مع بعض الشركات الأجنبية لإنتاج أدوية أخرى نحتاج إليها كثيرا، مشددا على ضرورة وجود كثافة في إنتاج الدواء واستراتيجية طويلة المدى وضمان احتياطي استراتيجي وضمان تدفق الدواء لوجود رصيد قومي يضمن الأمان في هذا الاتجاه.