شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان الدبلومات الفنية والتعليم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الفيزياء العامة لطلاب الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاثة بعد بدء لجنة الامتحان فيما تتتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا تبين صحة الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأساسى للطلاب، كما وجهت الوزارة الطلاب بالالتزام بضوابط الامتحان وشددت على رؤساء اللجان والمراقبين بالتصدى للغش بامتحانات الدبلومات الفنية.

وبدأت السبت 25 مايو امتحانات الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية، كما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024.



