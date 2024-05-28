شكرا لقرائتكم خبر عن المراجعات الداخلية بالبيئة والسلامة فى دورة تدريبية بالقابضة للمطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مؤسسة ACT للتدريب والاستشارات دورة تدريبية لأصول المراجعات للمراجعة الداخلية، في إطار مشروع التأهيل للتوافق مع المواصفات الدولية ISO 45001 المختصة بالسلامة والصحة المهنية ، و ISO 14001 المختصة بشئون البيئة.

شارك في الدورة التدريبية التي استمرت لمدة 3 أيام في نادي ايروسبورت 25 مشارك ممثلين للإدارات المختلفة بالشركة القابضة حيث تضمنت الدورة التعريف بمبادئ البيئة و السلامة و الصحة المهنية والقوانين المنظمة لهما، وكذا مبادئ المواصافات الدولية في ذات الخصوص والإجراءات السليمة لعمل المراجعات الداخلية ليتم تكوين فريق دائم للمراجعات الداخلية في مجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية، وقد حصل المشاركين بالدورة التدريبية علي شهادة " المراجع الداخلي في مجالي البيئة والسلامة والصحة المهنية".