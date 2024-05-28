شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء مصر تعلن الحداد على أرواح شهداء رفح الفلسطينية والشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، الحداد على أرواح شهداء رفح الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ودعت الله أن يربط على قلوب أهالينا في فلسطين، وأن ينصرهم ويجزيهم خير الجزاء، قائلة: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.

وأضافت في بيان: تحترق رفح الفلسطينية وقلوبنا تحترق معها.. قصف الكيان الصهيوني مخيم للنازحين في رفح الفلسطينية بوابل من القنابل والمتفجرات.. في جريمة بشعة، أحرق فيها عشرات الفلسطينيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء وهم أحياء.. وأحرق معهم كلّ معاني الإنسانيّة، وكل المواثيق والمعاهدات الدولية، ما حدث ومازال من مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية، وكل دول العالم ومؤسساته ومنظماته المتخاذلة.

ودعت النقابة العامة للأطباء، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وجميع الأطراف الفاعلة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر وحشية بحق أهالى قطاع غزة، والتدخل الفوري لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي تٌرتكب في حق الشعب الفلسطيني.

ووجهت حديثها للفريق الطبي المرابط على خط النار في المستشفيات الفلسطينية لعلاج الجرحى والمصابين، قائلة: نفخر بتضحياتكم التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، ونحيي صمودكم.. ونشد على أياديكم.. ونؤكد لكم أن آلاف الأطباء في مصر ينتظرون لحظة السماح لهم بدخول غزة لمساندتكم في علاج أشقائنا الفلسطينيين.