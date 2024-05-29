الأرصاد: اضطراب الملاحة على شواطئ البحر الأحمر وارتفاع الأمواج لـ 2.5 متر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من 30: 50 كم وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس بالأجواء الربيعية ويلطف الأجواء.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.