شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك إلى 9.5 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال البنك المركزى المصرى، فى تقرير الاستقرار المالى، إن ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 9.5 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو 2023، بنسبة نمو 10.4% خلال النصف الأول من 2023.

وينشر ”الخليج 365” النص الكامل لتقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى المصرى.

وارتفع إجمالى أصول القطاع المصرفى ليسجل 13.8 تريليون جنيه في يونيو 2023 بمعدل نمو بلغ 21٪ خلال النصف الأول من عام 2023.