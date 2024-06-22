شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: لم تصلنا شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، إن القطاع يواصل جهوده المُكثّفة لضمان سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024 بكلّ دقةٍ ونجاحٍ.

وتفقد اليوم سير امتحان مادة الفيزياء للقسم العملي، من خلال وسائل التواصل ( أون لاين) بغرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية للاطمئنان على راحتهم واستفسارهم عن أي صعوبات قد تواجههم. وقد أكدّ على توفير كل الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكلّ راحة وهدوء، ولم ترد أي شكاوى تُذكر.

واكب هذا متابعة مُستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية، والتي تعمل على مدار الساعة عبر مختلف وسائل التواصل الإلكترونية. حيث تابع الشيخ التقارير المُرسلة من غرف العمليات الفرعية في جميع محافظات الجمهورية، والتي أكدت جميعها على سلامة سير الامتحانات وانتظامها، مع عدم وجود أي معوقات تُذكر.

وأثنى الشيخ على الجهود المبذولة من قبل جميع العاملين في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، من رؤساء للجان وأعضاء ولجان المتابعة الميدانية، مُثمنًا حرصهم على توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، مُؤكدًا على أهمية دورهم في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الهام.

وأكّد قطاع المعاهد الأزهرية على التزامه بأعلى معايير الجودة والنزاهة في جميع مراحل الامتحانات، مُتمنيًا لجميع طلابنا التوفيق والنجاح.