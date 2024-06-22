شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعقد لقاء تنسيقيا لكهنة "الرعاية الاجتماعية" بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للرعاية الاجتماعية لقاء تنظيميًّا حضره الآباء الكهنة مسؤولي خدمة الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر، وذلك يوم الاثنين 10 يونيو الجاري بالقاعة الملحقة بالمقر البابوي بالقاهرة، حضره 44 كاهنًا.

وتناول القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، عددًا من الملفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية بالكنائس والإيبارشيات، من أبرزها موضوع تحديث البيانات حيث أكد على أهمية تحديث البيانات وتسجيل كل الأسر التي تحظى بالرعاية الاجتماعية، على قاعدة البيانات الموحدة لكي يمكن معرفة الاحتياج الحقيقي لكل أسرة وبالتالي تحديد الاحتياجات الفعلية لكل إيبارشية مما يمكن الكنائس والهيئات مقدمة الخدمة (خاصة في الأعياد والمناسبات) من تجهيز تلك الاحتياجات، كما شدد على ضرورة الاهتمام بخدمة التنمية بالإيبارشية، التي تحول القادرين على العمل من أعضاء تلك الأسر إلى أفراد منتجين وليسوا مجرد متلقين للعطايا فقط.

ونوقش أيضًا برنامج شنطة البركة، من حيث مميزات وعيوب طريقة توزيع بركة عيد القيامة 2024 حيث تم تأسيس مجمع لكنائس (مصر الجديدة ومدينة نصر والزيتون والمدن الجديدة والتجمع وبعض محبي الخير) وذلك من اجل تنظيم وتوحيد الخدمة.

وتم الاتفاق على توصيه بأن تستخدم البركة البسيطة المقدمة لشراء أغذية صحية للطفل وللأسرة عامة من أجل تغذية أفضل للأسرة كلها.

وعلى صعيد برنامج علم ابنك تم توضيح أهمية الاشتراك في البرنامج والاهتمام بالتعليم لأبنائنا، ولفت إلى ضرورة الإسراع في إرسال طلبات الاشتراك في "علم ابنك" للعام الدراسي المقبل، لتتمكن السكرتارية من إعداد الميزانية الخاصة به.

وبخصوص برنامج بنت الملك تم التأكيد على ضرورة مراجعة ارصدة دفاتر "بنت الملك" بالبنك، مع الحرص على إبلاغ الفتاة بأن لها دفتر توفير لتقوم بتغذيته وسحبه وقت الزواج، هذا إلى جانب إرسال أسماء الفتيات اللاتي تزوجن إلى مكتب سكرتارية الرعاية الاجتماعية، وذلك ثلاث مرات سنويًّا، مع بداية صوم الميلاد، ومع بداية الصوم الكبير، ومع بداية صوم الرسل.

وفى الختام تم الاتفاق على أن يعقد هذا اللقاء بشكل نصف سنوى.



القمص بيشوى شارل



جانب من لقاء الكهنة