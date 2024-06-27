الارشيف / أخبار مصر

‫ نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الخوخ.. تعرف على التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

‫ نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الخوخ.. تعرف على التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الخوخ.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الخميس، 27 يونيو 2024 01:19 م

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر يونيو .

وتمثلت التوصيات في الآتي:


1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة.

2-جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5- استكمال برنامج جمع الثمار في الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج.

6-جمع الثمار المصابة بـ ذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوى من محصول لآخر.

7-حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل أجراس من السلك لتخويف العصافير حتى وعدم الإفتاك بالمحصول.

8-مكافحة المن و التربس و الجاسد "نطاط الورق " ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

Advertisements