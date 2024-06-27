شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الخوخ.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر يونيو .

وتمثلت التوصيات في الآتي:



1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة.

2-جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها.

3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5- استكمال برنامج جمع الثمار في الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج.

6-جمع الثمار المصابة بـ ذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوى من محصول لآخر.

7-حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل أجراس من السلك لتخويف العصافير حتى وعدم الإفتاك بالمحصول.

8-مكافحة المن و التربس و الجاسد "نطاط الورق " ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.