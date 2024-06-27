شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الخوخ.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالخميس، 27 يونيو 2024 01:19 م
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر يونيو .
وتمثلت التوصيات في الآتي:
1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة.
2-جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها.
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
5- استكمال برنامج جمع الثمار في الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج.
6-جمع الثمار المصابة بـ ذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوى من محصول لآخر.
7-حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل أجراس من السلك لتخويف العصافير حتى وعدم الإفتاك بالمحصول.
8-مكافحة المن و التربس و الجاسد "نطاط الورق " ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.
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