شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد "محامى الشعب".. غدا الذكرى التاسعة لاغتيال المستشار هشام بركات والان مع تفاصيل الخبر

تحل غداً الذكرى التاسعة لاستشهاد نائب عام مصر "محامى الشعب" الأسبق المستشار هشام بركات، والذى استشهد صباح يوم 29 يونيو من عام 2015، واستيقظت مصر على خبر مفجع برحيل محامى الشعب.

استشهد "بركات"، في حادث تفجير لسيارة مفخخة، استهدف موكبه عقب خروجه من منزله بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة.

وأسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.

وقرر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق في مايو 2016، إحالة 67 متهما في القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"اغتيال هشام بركات، لمحكمة الجنايات.

وبعد سلسلة من إجراءات محاكم المتهمين، أيدت فى النهاية محكمة النقض حكم إعدام 9 متهمين، وفي فبراير 2019 نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام شنقا بحق المتهمين، داخل سجن الاستئناف.