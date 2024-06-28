شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يواصل قصفه على مناطق متفرقة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، إن الاحتلال يواصل قصفه على مناطق متفرقة بقطاع غزة، مضيفا أن نزوح آلاف الفلسطينيين من مواصي رفح إلى مواصي خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف خلال تصريحات للقناة باستمرار الاحتلال في إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح يعوق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أننا أعلنا توقف 18 مركبة إسعاف تابعة للجمعية في غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وتابع أننا لم نتسلم حصتنا من الوقود عبر وكالة أونروا لليوم التاسع على التوالي، ويوجد شح كبير في المستلزمات الطبية والأدوية بقطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف طواقمنا ومنشآت الجمعية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن 19 من طواقمها استشهدوا وأصيب العشرات جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.