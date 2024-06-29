شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: ثورة 30 يونيو كانت فجرا جديدا وشهدت تحقيق الكثير من الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، خالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بمناسبة ذكرى ثورة "30 يونيه".

وأكدت أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعبية حقيقية جسدت إرادة المصريين في التغيير، وأنها جاءت لتُعيد لمصر مكانتها الريادية كقوة إقليمية ودولية عريقة.

وقالت كوثر محمود، إن ثورة 30 يونيو استطاعت تغيير وجه مصر، فى ملحمة كان أبطالها الشعب والجيش والشرطة، حيث تعد علامة فارقة ونقطة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث، والتى جسدت قيم الولاء والانتماء للوطن، والتماسك والتلاحم بين الشعب والجيش والشرطة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو كانت فجرًا جديدًا لمصر، وشهدت تحقيق الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة، خاصة في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الصحية، مما ساهم في تحسين صحة المواطن المصري.

ووجهت الدكتورة كوثر محمود، الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دورها البطولي في حماية الثورة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

كما تقدمت نقيب التمريض، بالشكر والتقدير لجميع أطقم التمريض في جميع أنحاء مصر، على تفانيهم وعملهم الدؤوب في خدمة المرضى، مؤكدة أن التمريض المصري سيظل دائمًا داعمًا للوطن وقيادته، وسيواصل العمل على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين في تحقيق التنمية المستدامة لمصر.