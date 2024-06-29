شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الغزل والنسيج: خطة تطوير المصانع تزيد معدلات التصدير لـ8 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس، العاملون بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، تأييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بمناسبة الذكرى الخالدة لثورة 30 يونيو، مؤكدين على مواصلة الجهد والعطاء لخدمه هذه الصناعة الأزلية فى ضوء توجيهات وقرارات القيادة السياسية الناجزة للاحتفاظ بالمكانة التاريخية التى تتمتع بها مصر .

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك لمجلس إدارة النقابة العامة ولجانها النقابية مع رؤساء المجالس التنفيذية للشركة القابضة والشركات التابعة .

أوضح نقيب العاملين بالغزل والنسيج، أن الاجتماع استعرض كافة القضايا المتعلقة بالعملية الإنتاجية، لافتاً إلى الانجازات التى تحققت بفضل توجيهات القيادة السياسية نحو إقامة وتحديث المصانع وإنشاء القلعة الصناعية بالمحلة الكبرى، والتى انتهت المرحلة الأولى والثانية منها فى تطوير مصانع الغزل على مستوى الجمهورية بتكلفة نحو 50 مليار جنيه وستحقق زيادة فى معدلات التصديرية تصل إلى 8 مليارات دولار سنويا.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن خطة التطوير استهدفت العمالة الفنية والتوسع فى برامج التدريب المهنى على المستوى العالمي وقال فى الاجتماع الذى حضره اللواء كامل هلال رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة أنه اتفق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لسداد الاشتراكات المؤجله من اجل توفير العلاج بالتامين الصحى كاشفاً عن دراسة بعض الأحكام القضائية التى حصل عليها بعض العاملين بشأن تدرج العلاوات الدورية منذ عام 2017م حتى الآن، مضيفاً الى أن الدفعة الرابعة للمنحه السنوية سيتم صرفها خلال شهر يوليو المقبل.

ولفت إلى أنه نظرا لما يطرأ على الصرف من معوقات بسبب مواعيد الأعياد والمناسبات تم الاتفاق بين طرفى العمل على مخاطبة وزارة المالية بتقسيم مخصصات المنحة على الأجور الشهرية للعاملين.

وشدد الاجتماع المشترك على أهمية التفاعل بين اللجان النقابية وإدارات الشركات لخدمه العملية الإنتاجية عن طريق عقد اجتماعات شهرية فى الأسبوع الاول شهريا لبحث كل ما يهم العمال داخل مواقع العمل .