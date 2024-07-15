شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين أدوا امتحان الكيمياء والفيزياء دون مشكلات والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا صباح اليوم امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء – الفيزياء) بإجمالى عدد (1646) طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالى عدد (255) طالبا وطالبة.

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.



والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الأحياء، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وفى الفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة الاقتصاد.